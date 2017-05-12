與年改會達共識 八百壯士撤離街頭
〔記者李欣芳／台北報導〕帶領「八百壯士」在立法院旁搭帳篷抗爭年金改革的中華民國退伍軍人協會副理事長吳其樑、顧問葉宜生、陸軍官校校友總會副總會長吳斯懷、會員王忠義、陸軍官校專科七期同學會理事長羅睿達等退役將領，昨天傍晚在立法院國防委員會召委王定宇陪同下，拜會國家年金改革委員會副召集人兼執行長林萬億，討論軍人年金改革事宜，達成願意撤離街頭回到會議桌的共識。
林萬億則說明年改會從來就沒有要汙名化軍公教人員，所謂「繳得少少、領得飽飽」，並不是年改會說的，而是年輕世代公教人員提出來的質疑，他只是在回應媒體詢問時，引用說明我國軍公教年金制度設計的不合理造成這種困境。但是，年金改革監督聯盟就拿這句話塞進他口裡，也是汙名化。
林萬億也說明軍人年金制度改革的進度，國防部委託的團隊已規劃出幾個備選方案，再經過副總統召集的小組討論幾次之後，請國防部修正，最近正在進行最後的參數調整、精算影響評估中。
年改會今天發布新聞稿表示，退將們對於這一年來因為年金改革，媒體、網路與新聞談話性節目等汙名化軍公教人員，指控軍公教退撫基金拖垮國家財政、造成世代衝突等的言論，非常憤慨。若因此而導致退役官兵人心惶惶、甚至可能引發國軍士氣低落，他們深感不安。退將們肯定行政院年金改革辦公室過去一再呼籲年金改革目的是為了改革制度，不是針對特定職業別的人口群，而年金制度設計不合理，不能歸咎於軍公教勞等職業別人口群。但是，社會大眾仍然對軍公教人員領取較高的退休金多所誤解。希望年金改革委員會能再次出面澄清，扭轉媒體言論。
在雙方充分溝通後，達成以下共識：首先， 年改會重申年金改革是改革制度，制度的產生是經年累月的結果，而非任何軍公教個人造成，請社會大眾不要針對個人相互攻擊或汙名。其次， 軍人年金改革版本定案前，請國防部邀請退伍軍人代表參與討論，其中年改委員應優先受邀參加。
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