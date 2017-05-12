世大運提供人民幣兌換 柯文哲：個人選手仍會來

2017-05-12 12:33

〔記者何世昌／台北報導〕台北世大運將於8月19日登場，賽會期間將提供金融及7大類保險服務，屆時會有美金、歐元、日幣、港幣與人民幣兌換服務。但中國隊缺席世大運團體賽，人民幣兌換服務是否還有必要？台北市長柯文哲今日表示，「他們還是有很多個人選手要來，代表團滿龐大的」。

北市府與國內金控公司舉行記者會，宣布贊助總值5800萬元的保險及金融服務內容。保險服務共7類，分別是：個人意外險及急難救助及遣送、個人意外險、雇主意外責任險、旅遊平安險、商業綜合責任保險、汽車保險，以及電子設備綜合保險。

金融服務方面，銀行在林口選手村內將設置匯兌櫃檯，提供美金、歐元、日幣、港幣與人民幣的現鈔換匯服務；選手村內也設置4台24小時自動提款機。另國外代表團透過國內合作銀行繳納參賽費或住宿費，可免於現鈔處理費、電匯郵電費、信用卡收單等手續費。

上述贊助總值達5800萬元，柯文哲於記者會現場向銀行業者表達感謝；並指物資贊助總值逾13億元，超乎原本10億元目標，賽會剩下不到100天，會繼續努力。

記者會後安排媒體聯訪。由於世大運昨日公布團體賽對戰組別，但未見中國入列；FISU會長Oleg Matytsin也已證實中國未報名團體賽。記者詢問，中國隊缺席世大運團體賽，人民幣兌換服務是否還有必要？柯文哲回應，他們還是很多個人選手要來，代表團滿龐大的。

由於中國缺席世大運團體賽史無前例，媒體關心原因。柯文哲表示，「這個是這樣，我不能替他回答；根據FISU轉述，他們是說，世大運跟中國全大運時間衝到」。

一旁世大運執行長蘇麗瓊補充，中國隊沒參加團體賽，最主要原因是跟全運會有重疊；他們（指中國）認為說，全運會是重要項目，每個省份跟團隊有合作關係，所以把全大運當作最主要目標。蘇麗瓊說，站在主辦方立場，我們歡迎任何國家來參加比賽；昨天抽籤已經出來，足球、排球、游泳等項目，上屆冠軍都有加入比賽，就出賽團隊陣容來講，比賽精采可期。

中國雖口頭向北市府承諾會派員報名個人賽，但仍無法避免全大運時間與世大運撞期問題；外傳中國只會派二軍選手來台參賽。蘇麗瓊表示，只要運動選手是被國家選定，都把它視同一軍。

蘇麗瓊代答中國「深水題」，柯文哲卻在一旁搖頭傻笑。媒體問柯為何搖頭、頻笑？柯未正面回答只說，「我常常抓頭，小動作很多」；接著大讚執行長答得很好。

另有媒體追問，中國缺席團體賽，是否顯示在蔡政府執政下，即使柯文哲提出「兩岸一家親」論述，也照樣失靈？

柯文哲表示，「不會啊！我覺得很好，其實我真的要講的就是，不只兩岸，兩黨也要互相認識，互相了解、互相尊重合作」；他接著說，真正親，還加1項：「互相體諒」。