若第一輪無人過關 吳敦義喊話最高票當選

2017-05-12 11:55

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席選舉將於下週六投票，由於這次多達六人參選，競爭激烈，一般認為首輪投票無人過半的可能性極高，國民黨主席候選人吳敦義今天上午出席一場「學者們與吳敦義先生的約會」活動時向黨內喊話，如果下週投票結果，得票數第一與第二的候選人有相當差距，黨內應該做協調與調合，言下之意表達希望就由最高票的人當選，不要再進入第二輪投票。

吳敦義說，如此可以減少黨中央與候選人再多花錢，候選人也可以不必再多受煎熬，他以「水深火熱」形容目前的生活，每天經常要五點半就起床，搭高鐵一路往南跑行程，如果可以早點結束選舉，就能「早點解脫」。

吳敦義說，他希望一輪就過半，但在六個候選人選的情況下，一輪過辦不是那麼容易，他並警告，如果要進入第二輪投票，黨內就容易出現合縱連橫的情形，到時候就會是一個「擁誰反誰的鬥爭」，如果一輪就決定，大家比較不會有怨言，也不會讓黨造成裂痕。