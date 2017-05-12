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解垃圾危機 議員要求竹縣自建焚化爐

新竹縣議員邱振瑋（中）今天上午聲援到縣府丟垃圾抗議的鄉親，並在質詢時提出新竹縣興建焚化爐自立自強處理垃圾。（記者蔡孟尚攝）

2017-05-12  12:05

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣爆發垃圾危機，不滿竹東鎮垃圾場已經堆積4000多噸卻無法外運的鄉親，今天上午到縣府丟垃圾抗議，聲援他們的縣議員邱振瑋質詢時說，自立自強興建焚化爐，才不會讓新竹縣未來的垃圾處理還要受到其他縣市控管。

邱振瑋說，全台灣很多很多焚化爐是BOT興建的，垃圾處理幾乎都是要受制於得標廠商，在燒事業廢棄物的利潤比燒一般廢棄物高的前提下，廠商怎麼會想要收一般的民生廢棄物，而自己沒有焚化爐的縣市處理垃圾綁手綁腳，當然就會出現垃圾危機。

他強調，會要求縣府向環保署爭取，讓新竹縣自立自強興建焚化爐，未來的垃圾處理就不必看人臉色。

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  • 不滿竹東鎮垃圾場已經堆積4000多噸無法外運的鄉親，今天上午到新竹縣府前拉布條抗議。（記者蔡孟尚攝）

    不滿竹東鎮垃圾場已經堆積4000多噸無法外運的鄉親，今天上午到新竹縣府前拉布條抗議。（記者蔡孟尚攝）

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