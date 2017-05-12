南投縣議會開議 副議長譴責暴力盼揪出藏鏡人

2017-05-12 11:47

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣議會定期會今天開議，上週四被2陌生男子圍毆的縣議員簡峻庭也出席，並稱傷勢已好很多，主持會議的副議長潘一全公開譴責暴力，要求縣警局組專案小組，揪出幕後指使者，給大家可受公評的交代，回復祥和的社會。

簡峻庭今天出席議會定期會，眼睛下方仍可看到瘀青痕跡，他說，傷勢已好很多，住院住了3天就待不住而出院回家，感謝許多鄉親好友的關心。至於自己為何被打，相信大家都知道，就不想再提。

潘一全則在開會一開始，針對簡峻庭大白天被圍毆一事，發表聲明譴責暴力，也責成縣警局組專案小組，揪出幕後真正的指使者。