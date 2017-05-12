從沒說「主張統一就到中國住」 吳敦義：我又不是白癡

參選國民黨黨主席的前副總統吳敦義，今日出席活動時再次強調，沒有講過「主張統一，就搬去大陸居住」這種話。（資料照，記者劉信德攝）

2017-05-12 11:45

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席候選人吳敦義，今天上午出席一場由逾五十位自稱「一群熱愛台灣的學者」所舉辦的「學者們與吳敦義先生的約會」活動。針對近來黨內統獨路線議題升溫，他除重申現階段談統、獨都不適合的立場外，並進一步指出，未來如果對岸的思考模式與制度改變後，就會有各種不同的「想像空間」。

吳敦義數度強調，自己從未說過主張統一的人，就要去中國那邊住，他不是這個意思，而且他怎麼會說出這種違反遷徙自由的話？他強調，當年他在行政院時，一位在對岸做生意的人告訴他，兩岸如果統一，生意會比較好做，但他告訴對方，現在統一沒有市場，怎麼可能談統，就像談獨一樣，兩者都不宜談，以免讓不願意被統一的人受到牽連。

他還說，主張統一或獨立，都是言論自由，就像遷徙也是自由的權力，「我又不是白癡，怎麼會講這樣的話！」、「吳敦義不會這麼白癡啦﹗」吳敦義還問在場人士，當年他擔任行政院長時，有被立委打槍過嗎？他強調，自己不會犯那些錯，「立委不被我打槍就好了」，他並透露，曾有綠營立委告訴他，在質詢前，從上一週就已經開始緊張了。

這些表態支持吳敦義出任國民黨主席的學者們，隨後將宣讀一份共同心聲，質疑民進黨一黨獨大，執政無能，因此這次國民黨主席選舉至關重要，國家需要強而有力的在野黨監督制衡，他們認同並肯定吳敦義所提的「治國四大支柱」，因此呼籲國民黨員票投吳敦義。