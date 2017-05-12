| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
 首頁 > 政治

全球僑務會議首次在高雄 邀僑胞感受南台灣國際化

2017-05-12  11:18

〔記者王榮祥／高雄報導〕「第五屆全球僑務會議」將於5月15日至18日，於高雄展覽館舉行，這是全球僑務會議首度安排於高雄舉辦，期促進全球僑領了解國家整體發展，並感受南臺灣城市的國際化視野。

僑委會委員長吳新興指出，在總統蔡英文就職週年前夕舉辦全球僑務會議極具意義，不但廣徵僑胞對國家發展的革新建言，同時強化僑務與國內民意的連結與共識，並積極進行海外布局新方向等。

此外，新政府於105年上任，即積極推動各項重大政策，對今後僑務布局及發展面向將有深遠影響，亟需建立及推動共識，因此決定召開「第五屆全球僑務會議」。

本次與會人員除各地僑務委員及部分榮譽職人員代表外，還加邀僑校校長、社團領袖、留臺校友領袖、僑商及臺商代表等﹔值此僑務新政穩健展開的同時，僑委會全面廣徵海外僑胞革新建言，將分別從僑團、僑教、僑生及僑商等領域，請大家提供新政府建議，站穩革新的腳步、尋求創新發展的僑務新局。

廣告
  • 「第五屆全球僑務會議」將於5月15日至18日，於高雄展覽館舉行（翻攝展覽館官網）

    「第五屆全球僑務會議」將於5月15日至18日，於高雄展覽館舉行（翻攝展覽館官網）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 僑務會議
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧豆瓣鱈魚
百搭甜品✧蜜芋頭
電鍋菜✧蒜茸豆腐蝦
如何挑選處理軟絲？
轉寄

標題：全球僑務會議首次在高雄 邀僑胞感受南台灣國際化


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月12日‧星期五‧丁酉年四月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.