全球僑務會議首次在高雄 邀僑胞感受南台灣國際化

2017-05-12 11:18

〔記者王榮祥／高雄報導〕「第五屆全球僑務會議」將於5月15日至18日，於高雄展覽館舉行，這是全球僑務會議首度安排於高雄舉辦，期促進全球僑領了解國家整體發展，並感受南臺灣城市的國際化視野。

僑委會委員長吳新興指出，在總統蔡英文就職週年前夕舉辦全球僑務會議極具意義，不但廣徵僑胞對國家發展的革新建言，同時強化僑務與國內民意的連結與共識，並積極進行海外布局新方向等。

此外，新政府於105年上任，即積極推動各項重大政策，對今後僑務布局及發展面向將有深遠影響，亟需建立及推動共識，因此決定召開「第五屆全球僑務會議」。

本次與會人員除各地僑務委員及部分榮譽職人員代表外，還加邀僑校校長、社團領袖、留臺校友領袖、僑商及臺商代表等﹔值此僑務新政穩健展開的同時，僑委會全面廣徵海外僑胞革新建言，將分別從僑團、僑教、僑生及僑商等領域，請大家提供新政府建議，站穩革新的腳步、尋求創新發展的僑務新局。