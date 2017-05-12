要建設又反前瞻 綠呼籲中彰投藍委回應地方需求

2017-05-12 11:25

〔記者曾韋禎／台北報導〕在國民黨立委的強力抵抗下，立法院經濟委員會昨終於逐條審查「前瞻基礎建設特別條例草案」。民進黨多位中、彰、投立委今早也召開記者會，呼籲已承諾爭取地方建設的國民黨立委們，能夠繼續支持前瞻基礎建設。

包括何欣純、張廖萬堅、黃秀芳、陳素月、洪宗熠、林靜儀、蔡培慧、吳焜裕等多位民進黨中、彰、投立委今早召開記者會，高呼「齊心建設中台灣，我們要前瞻」。

何欣純強調，過去政府長期重北輕南，甚至國民黨主席候選人郝龍斌竟說中南部做軌道建設沒有意義，這真是「飽漢不知餓漢飢」，令人遺憾至極。她表示，台中人是有多麼羨慕台北的都會捷運路網。

張廖萬堅指出，台中捷運藍線，是前市長胡志強也想蓋的，但因沒錢而改推BRT，捷運綠線延伸到彰化，也是討論許久的議題，這哪條是綁樁？哪有分藍綠？

他出示台中市長林佳龍爭取地方建設的連署書表示，國民黨台中市的立委，不管是江啟臣、顏寬恒、盧秀燕都簽名了；江啟臣另外附註想爭取大甲溪水利生態觀光廊道、國一后彰高架道路，顏寬恒則另外附註想爭取南山截水溝工程一次到位、海線人工湖。怎會一邊爭取，又一邊在立法院配合國民黨團抗爭、杯葛？

陳素月質疑，難道出身彰化和美、鹿港的國民黨立委王惠美不支持捷運軌道運輸從彰化市串聯到鹿港與和美？

洪宗熠表示，蔡英文總統4月14日來彰化，王惠美當場就表明支持綠能建設。他也在4月份與王惠美一同前往彰化縣埤頭鄉，公所拜託他們能支持社區環境建設，王也當場允諾；結果王也配合國民黨團反前瞻，回去是要怎麼向地方說明？

何欣純呼籲江啟臣、顏寬恒、盧秀燕、王惠美、馬文君、許淑華等中、彰、投國民黨立委們，不要再無理取鬧下去，拜託在週一繼續支持逐條審查。