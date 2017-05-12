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立院衝突、蔣萬安「一枝獨秀」跳上桌 王丹諷：演過頭

立法院昨日審理前瞻條例時爆發衝突，國民黨立委蔣萬安站在桌上高舉標語抗議。（中央社）

2017-05-12  11:13

〔即時新聞／綜合報導〕藍、綠立委昨日在立法院審理前瞻條例時爆發肢體衝突，雙方人馬擠在主席台前僵持不下，而國民黨籍立委蔣萬安則是獨自站上後方的會議桌、高舉抗議標語。對此，中國民運人士王丹在臉書上嘲諷：「演過頭了啦萬安哥！」

新聞畫面中，藍、綠人馬擠在主席台前爭吵不休，場面一團亂，在此同時，蔣萬安選擇站在距離主席台這個「是非之地」有一段距離的會議桌上高舉標語抗議。王丹透過臉書PO文表示：「大家都擠在主席台那裡鬧，萬安哥你跳到四周無人的桌子上幹嘛啊？一看就是專門擺pose給媒體拍照的。演過頭了啦萬安哥！」

王丹在臉書上嘲諷：「演過頭了啦萬安哥！」（圖擷取自「王丹网站Wang Dan's Page」臉書頁）

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