慶祝母親節活動變調 洪秀柱前進武陵高中惹議

2017-05-12 09:41

［記者陳昀／桃園報導］國民黨主席選舉將於20日舉行，候選人洪秀柱昨晚到國立武陵高中活動中心舉辦晚會，有近千名支持者到場，由於她的宣傳車「柱你幸福號」下午就進入校園，引發學生側目，更質疑學校放任政治力進入校園；校長林清波手機關機，總務主任朱慶昇今天喊冤說，退伍軍人協會是以「慶祝母親節」為由申請，事前並未告知會邀請洪秀柱到場，未來將不再借用場地給協會。

昨晚的活動從8點舉行到9點20分，洪秀柱一路慷慨激昂、喊到嗓子啞掉，幾乎都在談論參選主席政見，直到最後才唱起《母親您真偉大》，還有2顆演唱會專用的互動大球，柱柱姐唱得意猶未盡，還問「有下一首嗎？」

洪秀柱過程中不忘提起自己被「換柱」、「一中同表」被罵翻等各種委屈，痛批黨內不團結，在前總統李登輝上任後，就變成沒有靈魂的政治機器。

「我愛台灣，我愛中華民國；我是台灣人，我也是中國人！」洪秀柱說，為什麼「我是中國人」會成為在台灣講話的禁忌，強調台灣和中國是哥哥和弟弟，只是台灣小、中國大，仍認為必須簽訂「兩岸和平協議」。

由於昨天是星期四，許多學生下午看到「柱你幸福號」進入校園，非常錯愕，在網路上議論紛紛，而且昨晚還有部分學生在校晚自習到9點，不少人對於校方租借場地給政治人物，感到相當荒謬、不諒解，也有人認為這只是一般借用，無所謂。

朱慶昇解釋說，由於週三起是段考日、週日是母親節，考量學生考完試會提早離校，加上母親節將至，才會開放借用晚上時段，並提醒協會不要影響學生作息及上課。

他強調，「柱你幸福號」是在放學後進入，他接獲學生通知時，已經逼近活動時間，非常為難，也無從強制驅離。

朱慶昇表示，退伍軍人協會是以「母親節活動」為名目申請，事前完全沒有報備有政治人物會到場，也沒告知會有「柱你幸福號」，只說會提前場布、會有遊覽車，由於對方違反申請目的，未來再也不會借他們場地。