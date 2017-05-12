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蔡英文執政將滿週年 媒體民調：滿意度28％

《旺旺中時》民調，蔡英文的施政滿意度有28％表示滿意，54.3％不滿意，17.8％未表態。（資料照）

2017-05-12  09:56

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文就職將滿週年，《旺旺中時》民調顯示，蔡英文的施政滿意度有28％表示滿意，54.3％不滿意，17.8％未表態。

《中國時報》以該媒體做出最新民調，詢問民眾「蔡英文總統就任將滿1周年，請問您對她的施政表現滿不滿意？」，結果顯示有28％表示滿意，54.3％不滿意，17.8％未表態。

另一項調查是民眾對蔡英文政府未來的施政有沒有信心？結果顯示有56.1％表示沒信心，35.7％表示有信心。這份民調在5月3日至5月5日進行，有效樣本數1016人，在95％的信心水準下，抽樣誤差為正負3.1個百分點。

昨《三立新聞》有做蔡英文改革法案的民調，其中蔡英文推動的改革中，最受支持的是立法院通過年金改革法案，有62.1%民眾支持。

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