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海軍前艦長：國軍光纖路徑恐被中國掌握

2017-05-12  00:11

〔即時新聞／綜合報導〕前飛指部指揮官謝嘉康、參謀長辛澎生等人涉嫌遭中國吸收，出賣我國重要軍事機密一案，讓共諜問題再度浮上檯面。海軍前新江艦長呂禮詩提醒，我國三軍使用的光纖路徑可能已被中國掌握，未來戰爭時恐輕易被癱瘓。

呂禮詩在11日的《政經看民視》節目中談論共諜問題，他指出，前陸軍少將羅賢哲涉共諜案被捕後，國防部告訴大家，該換的密片及密本都換了，但羅可能洩漏的「光纖路徑」改變了嗎？呂指出，如果沒有改變，對岸就可能掌握了我們光纖的路徑。

呂禮詩說，這種光纖路徑，陸海空三軍都在用，它的詳細位置如果被對岸掌握，下場是，對方作戰時只要癱瘓這些重要節點即可。

2011年，羅賢哲涉嫌洩漏軍機案被情報單位掌握後，軍事檢察官帶隊搜索羅的辦公室及寢室，查獲多項機密資料，其中包括陸軍埋在全台灣地下化光纖通信網路分布圖。2012年，羅賢哲被依間諜罪判處無期徒刑、褫奪公權終身定讞。

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  • 海軍前新江艦長呂禮詩提醒，我國三軍使用的光纖路徑可能已被中國掌握，未來戰爭時恐輕易被癱瘓。（圖擷取自民視新聞）

    海軍前新江艦長呂禮詩提醒，我國三軍使用的光纖路徑可能已被中國掌握，未來戰爭時恐輕易被癱瘓。（圖擷取自民視新聞）

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