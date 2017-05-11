陳超明切斷電源反前瞻 搞烏龍關廁所燈

2017-05-11 21:16

［記者陳鈺馥／台北報導］立法院今審「前瞻基礎建設特別條例草案」，國民黨立委陳超明欲阻止下午會議進行，企圖把九樓大禮堂總電源給關閉，卻誤關廁所總電源，讓行政院主計總處主計長朱澤民當場摸黑上廁所。

當國民黨立委在經濟聯席委員會內大聲高喊「會議無效」時，陳超明走到九樓大禮堂走廊，勘查電箱準備要把電源切斷，欲用「奇招」反制民進黨，讓委員會陷入漆黑。

此時，行政院主計總處主計長朱澤民經過陳超明身旁，他善意地說，「委員是國家人才，不要被電到了！」便走入一旁廁所方便。

陳超明隨後一一關閉電箱內的總開關，結果大禮堂仍然燈火通明，僅廁所、走廊燈火全滅，眼見計畫失敗，陳馬上離開加入藍委抗議行列。

朱澤民如廁後受訪疑惑表示，「就突然沒有燈，剛摸黑上廁所！」