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郝龍斌：基隆人要選基隆的黨主席

2017-05-11  20:49

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨主席選舉將於5月20日登場，國民黨基隆市黨部舉辦黨主席與第20屆全國代表大會選舉政見說明會，6位主席候選人僅韓國瑜未出席，郝龍斌與潘維剛親自出席，或是由代表出席爭取支持；郝龍斌大聲疾呼，基隆人一定要選一個基隆的黨主席。

第一個發言的郝龍斌，因為行程耽擱由前基隆市黨部主委潘家森代為發表政見，發言3分半後，再由趕到的郝龍斌發言2分半鐘；郝龍斌說，前瞻建設不公不義，為何要債留子孫，為何不用這些錢投入食安檢驗，他不是等到選上黨主席才來做，他認為不對的事現在就反對。

郝龍斌說，他要告訴基隆市的國民黨員，他住在基隆，只有他可以跟大家說，選一個基隆的黨主席，幫大家解決問題，他當選黨主席，可以帶領國民黨贏回2018。

基隆議長宋瑋莉代替吳敦義發言，宋瑋莉表示，吳前副總統歷練完整，有膽識有魄力，他當選黨主席，才能帶領大家一起讓國民黨奮起；代表詹啟賢陣營的賴峰偉表示，這次黨主席選舉，6位候選人都很優秀，但是他選擇支持詹啟賢，因為詹啟賢過去的表現，都是把經營不善的醫院、公司，重新振衰起敝，國民黨就是需要詹啟賢來振作。

潘維剛致詞痛批蔡政府，粗暴的推動前瞻建設、一例一休年金改革，把台灣給搞窮了，國民黨將來贏回政權，要推動綠色恐怖補償條例，讓綠色倒下去，台灣人站起來；洪秀柱陣營發言人陳茂嘉表示，洪主席在國民黨敗選後站出來承擔，這些日子的努力，今天有這麼多人願意來參選黨主席，這是國民黨前所未有，希望大家再給洪秀柱機會。

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  • 國民黨基隆市黨部11日舉辦黨主席暨黨代表政見說明會，郝龍斌要求大家選一個基隆的黨主席。（記者俞肇福攝）

    國民黨基隆市黨部11日舉辦黨主席暨黨代表政見說明會，郝龍斌要求大家選一個基隆的黨主席。（記者俞肇福攝）

  • 國民黨主席候選人潘維剛，向基隆的國民黨員一一握手，爭取支持。（記者俞肇福攝）

    國民黨主席候選人潘維剛，向基隆的國民黨員一一握手，爭取支持。（記者俞肇福攝）

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