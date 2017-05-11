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遠赴國之邊疆 軍友社勞軍太平島
2017-05-11 20:31
軍友社赴太平島勞軍。（記者涂鉅旻攝）
〔記者涂鉅旻／太平島報導〕軍友社理事長李棟樑今日在副參謀總長執行官陳寶餘、海巡署長李仲威陪同下，登上太平島勞軍，除發贈加菜金、禮品，亦和當地海巡官兵一同用餐。李棟樑說，這可能是軍友社成立以來，第一次到該地探訪官兵，希望未來能成為常態。
南沙群島位於高雄西南方約1600公里處，地處台灣、菲律賓、越南、中國之間海域，因具戰略地位，在去年7月南海仲裁案後，成為新聞焦點。島上主要作戰部隊，為經過海軍陸戰隊訓練的海巡署官兵，另有少數空軍機場管制、海軍氣象單位官兵進駐。目前該島官兵，全數為志願役，也因駐守我國邊陲地帶，每月可領取約2萬元左右的加給，為全國最高。
由於太平島距台灣遙遠，部分物資需台灣定期運補，但島上養殖家禽、家畜、種植蔬菜，亦有4口淡水水井供島上單位飲、使用，另設有醫院，堪稱自給自足。碼頭在104年12月完工後，已可停靠中型艦艇，包括海軍成功級、康定級巡防艦都曾靠岸停泊。
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