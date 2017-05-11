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小英說「我聽到就不必大聲」 蔡丁貴：妳聽到什麼？
2017-05-11 20:54
〔即時新聞／綜合報導〕蔡英文總統一席「我聽到了就不用再大聲」的發言引發議論，自由台灣黨主席蔡丁貴對此表示，人民的不滿，就是來自不知道蔡總統是否有聽到他們的聲音，希望蔡總統可以告訴大家，她究竟聽到了什麼？
蔡英文今（11）日上午接見十大傑出愛心媽媽、發表談話時表示，她執政後被質疑，為何街上那麼多人、聲音那麼大；而她認為，有事情就該大聲講，「但我聽到了以後，就不用再繼續那樣大聲了。」上述發言引發外界批評。
對於蔡英文的說法，自由台灣黨主席蔡丁貴晚間在臉書表示，人民不滿聲音與焦慮感的來源，就是不知道蔡總統聽到了什麼、要如何知道她有聽到，因為她聽到了跟沒聽到的反應，好像沒有太大差別。他呼籲蔡總統，「她可以告訴大家她聽到了什麼嗎？」
針對發言引起的討論，總統府今天下午特地澄清，總統的意思是鼓勵大家「大聲講」，勇於表達意見，而作為政府就要把人民聲音聽進去，並開始解決人民的問題，這樣人民未來就可以不用大聲訴求。
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