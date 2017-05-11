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爭取前瞻計畫經費 朱立倫再赴經濟部發聲
2017-05-11 20:03
〔記者賴筱桐／新北報導〕為爭取前瞻計畫經費，新北市長朱立倫今天下午拜會經濟部長李世光及相關局處，表達市府立場，希望經濟部協助新北市傳統產業升級，進行新店溪、淡水、八里、五股、林口地區水系整治，改善偏遠與高地社區供水問題，並將地熱發電納入前瞻基礎建設計畫。
朱立倫表示，新北市境內有26萬間公司行號及超過2萬家以上工廠，其中不少中小企業廠商，堪稱世界第一或隱形冠軍，對於傳統產業的升級輔導，希望中央和地方一起合作，共同解決傳產面臨問題。
水利建設方面，例如新店溪沿岸防洪、排水設施，二重疏洪道左側抽水站興建，新店、烏來、淡水和汐止一帶高地和偏鄉的自來水供應等，希望水利署重視地方用水安全與生活品質。
能源供應部份，朱立倫強調，目前新北市與經濟部能源局合作，在金山推動地熱發電，證實有開發潛能，應持續推動。而新北市連續2年都獲得智慧節電全國冠軍，參與的小商家多達17萬家，期盼和中央有更多合作機會，發展儲能系統，充分運用離峰及尖峰時段用電。
朱立倫呼籲，中央須了解地方民意，例如中央預計在新北興建雙溪水庫，環評不易通過，地方人士和環保團體也表示反對，盼經濟部加以重視。
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