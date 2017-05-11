服務處被都更 姚文智搬遷至大稻埕

2017-05-11 19:26

〔記者郭安家／台北報導〕有意參選台北市長的民進黨立委姚文智，其位於承德路一段的2層樓服務處，2006年前就是謝長廷參選台北市長的競選總部，謝系用了11年，但如今傳出要都市更新，導致姚文智要將服務處遷至大稻埕民樂街20餘坪老屋；雖然新服務處面積縮水，但大同區里長聯誼將會掛牌共用，本週六還要辦喬遷活動，拔樁意味濃。

姚文智的承德路舊服務處，鄰近台北車站，原本是阿囉哈客運舊站。姚文智坦言，房東借他們用10年，也是因為該處都更案拖了10多年，「難道你不知道台北市都更案平均10年！就連正義國宅都更案都要20年。」他說，如今房東要把房子收回，一方面都更有了眉目，二來房東還有一些私人用途。

姚文智服務處本週六辦喬遷大稻埕民樂街107號，當天上午還要辦踩街活動，邀請台北共樂軒、大龍峒金獅團、森巴鼓團、啦啦隊炒熱氣氛。由於大同區里長聯誼會也於服務處掛牌共用，令人狐疑拔樁意味濃？姚文智說，里長聯誼會原本沒有辦公室，剛好有人提供該處讓大家共用，怎麼會是拔樁？

姚文智說，新服務處是舊式軟樓，他們清除室內粉刷，露出原有的石砌牆，室內不加修飾，僅做一些簡單燈光、擺設有味道小家具，銜接大稻埕歷史街區風格。此外，服務處也有攝影棚，未來會直播「市政沙龍」，邀請文化恐怖分子、文化可愛份子、年輕人、社會企業推動者、小英女孩等達人對談，而今晚就會播映。