市府砲打中央 北門郵局都計闖出北市都委會

北市府昨天通過北門郵局開發案都市設計準則，今天又火速通過北門郵局都市計畫變更為創新產業特定專用區，容積率高達800％。（記者鍾泓良攝）

2017-05-11 19:33

〔記者鍾泓良／台北報導〕北市府昨天通過北門郵局開發案都市設計準則，今天又火速通過北門郵局都市計畫變更為創新產業特定專用區，容積率高達800％。文化部日前因該處鄰近國定古蹟台北城門，要求介入審查，今天也派員到都委會表達意見。但市府官員砲打中央，認為都市計畫變更不屬於「開發行為」，無須文化部介入審查；文化局也提到新文資法細則尚未出爐，不清楚文化部標準。既使都委會委員都有提出異議，副市長林欽榮最後仍裁示修正通過，第二階段送至內政部都委會審查。

北門郵局面積約1.4公頃，權屬機關分別為國產署、交通大學、台北市財政局及中華郵政公司；台北市都發局3月公展北門郵局都市計畫變更案，欲將郵政電信用地、學校及郵政用地、商業區劃為創新產業特定專用區，最高總容積可達800％。

北門郵局開發案因鄰近國定古蹟北門，有遮蔽北門古蹟之虞，文化部代表昨天也出席出都委會表示，市府要求北市府遵循《文資法》34條、38條，開發前須送至文化部經古蹟歷建審議會審查，且北市在進行都市設計審議時須通知文化部列席。

然而，都委會執行秘書劉秀玲強調，依照《文資法》34條、38條是指營建工程或開發行為才必須提請文資，但都市計畫指是確定使用計畫才能確定後續開發，「因此都市計畫先行是有它的必要性及正當性。」

而列席的文化局副局長田瑋則提醒文化部若要以北門為中心，那麼目前《文資法》新法的實行細則跟基準都不清楚，而他認為都發局目前所提出的視角模擬都符合規定，未來也會要求設計單位提出按照相關規定提案。

最後林欽榮說，該案從黃大洲時代就開始規劃，走了將近37年，如今終於有一點味道，並不是突發奇想，且開發案不論容積如何增加，「頂多就到800％」，能不能達到還不知道，因為還要容積獎勵。