政院提交美方貿易逆差評論 未影響美產業

2017-05-11 20:04

〔記者李欣芳／台北報導〕美國總統川普日前要求行政單位揪出美國的貿易逆差國，台灣是被點名國家之一，行政院經貿談判辦公室昨公布我政府透過駐美代表處提交給美國商務部長達29頁的書面評論，供美國撰寫「重大貿易逆差綜合報告」，強調台灣不是成美國巨額逆差產品的主要出口國。

面對美國商務部18日將召開聽證會，行政院經貿辦指出，我國評論意見主要由貿易平衡、公平貿易、製造業與國防安全及未來展望等4個面向，探討台美雙邊經貿發展現況與趨勢，強調台美共同享有正面且互惠的貿易關係，並彰顯我國是自由開放貿易體制，雙邊經貿往來並未影響美國就業機會或產業。

我政府提交的評論意見指出，台灣並非造成美國巨額逆差產品的主要出口國，在鋼品、紡織品及汽車等傳統與就業關聯性較高的製造產業，台灣出口佔美國進口比例也逐年下滑。此外，台灣對美國軍購金額中後勤服務及人才訓練費用，以及船艦等部分項目，並未呈現於美方貿易統計中，未來雙方應就貿易統計的差異部分繼續溝通，增進理解。

行政院表示，台美雙邊貿易與投資發展潛力雄厚，貿易方面，台灣是美國半導體機台、航空器、農產品、服務業、智慧財產權及軍備產品的主要採購國，未來將持續對美國進行上述重大產品採購；投資方面，台商高度關注「美國製造」政策，特別在石化、鋼鐵、紡織及電子等產業，統計台商對美國未來投資金額估計可達341億美元。

我政府向美方表明，台灣企盼推動更加優質的台美經貿關係，雙方政府已有許多處理困難問題的經驗，盼在既有基礎上，提升雙方溝通互動頻率與擴大議題範圍，討論未來強化台美公平互利經貿關係的「任何可能方案」，特別是在國際局勢多變之際，形塑更強而穩固的台美經貿關係。