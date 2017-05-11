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左批藍右打綠 黃國昌轟前瞻審查「早就喬好」

2017-05-11  19:20

〔即時新聞／綜合報導〕立法院6個委員會今聯席審查「前瞻基礎建設特別條例」草案，在國民黨立委以撒麵粉等招式杯葛下，共11個條文仍在混亂中宣讀至第6條。時代力量立委黃國昌批評，藍綠兩黨「台前吵吵鬧鬧，台後早就喬好」，這場雙簧唱得令人作噁。

黃國昌傍晚在臉書表示，民進黨稱藍綠對前瞻條例前6條都沒有意見，但「老K沒意見，很多人有意見」；他重話批評，國民黨用喧囂鬧場掩飾執政黨蠻幹，空洞化委員會的實質審查，「這場雙簧也唱得太令人作噁了」、「台前吵吵鬧鬧，台後早就喬好」。

黃國昌質疑，主席宣告前瞻基礎建設條例審查完畢6條，但今天除了硬唸條文，「到底審查了什麼？討論了什麼？這算是負責任的國會嗎？」

立法院經濟委員會等6個委員會今聯席審查前瞻基礎建設特別條例，在經過上午的「撒麵粉」鬧劇後，下午再度開會，議事人員在民進黨立委人牆護衛下快速宣讀條文至第6條，隨後召委高志鵬宣布條文保留及休息，下週繼續審查。

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  • 時代力量立委黃國昌批評，藍綠兩黨「台前吵吵鬧鬧，台後早就喬好」，這場雙簧唱得令人作噁。（資料照，記者賴筱桐攝）

    時代力量立委黃國昌批評，藍綠兩黨「台前吵吵鬧鬧，台後早就喬好」，這場雙簧唱得令人作噁。（資料照，記者賴筱桐攝）

  • 立法院11日再度審查前瞻基礎建設計畫條例草案，朝野立委爆發推擠衝突，國民黨立法院黨團總召廖國棟向主席台撒麵粉，朝野立委頭上頓時白茫茫一片。（記者廖振輝攝）

    立法院11日再度審查前瞻基礎建設計畫條例草案，朝野立委爆發推擠衝突，國民黨立法院黨團總召廖國棟向主席台撒麵粉，朝野立委頭上頓時白茫茫一片。（記者廖振輝攝）

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相關關鍵字： 前瞻基礎建設特別條例草案 前瞻條例 前瞻計畫 國民黨 時代力量 民進黨 立法院 黃國昌
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