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青年事務局辦活動被嫌吵 環保局15天後才去檢測？
2017-05-11 20:58
〔記者邱奕統／桃園報導〕市府青年事務局3月25日在平鎮區義民廟前舉辦戲臺活動，結果因為音量控制不佳，被周遭住戶、醫院檢舉噪音，市議員黃敬平今天指出，市府環保局獲報後，竟然隔了2個多禮拜，4月中才到現場稽查；環保局對此表示，當天就有去稽查，4月的稽查是另外一案。
黃敬平在市議會質詢時表示，青年事務局在3月時舉辦青年週系列活動，3月25日在平鎮區義民廟前舉辦的系列活動中的戲台表演，由於義民廟周邊環繞社區大樓以及醫院，活動進行時的音量也未注意控制，造成居民紛紛抱怨噪音擾人，並向環保局陳情。
他說，廟方後來向他反映，環保局當天並未到場稽查，而是過了2個多禮拜，直到4月才前來稽查，何況活動有不是義民廟辦的，搞得廟方一頭霧水，批評環保局，「1個小時到場都嫌晚了，活動結束10多天才去檢測噪音，是什麼稽查隊？」
環保局表示，經調閱報案及稽查紀錄，其實是有2件噪音陳情案導致的誤解，並非拖了2個多禮拜才去稽查。
環保局說，3月25日當天獲報後，即前往稽查，不過當時民眾是陳情離義民廟有一段距離的醫院周邊有噪音干擾，因此稽查人員是到醫院週邊稽查，而非義民廟；4月11日，義民廟被陳情祈福活動噪音擾人，稽查人員於是前往義民廟稽查，2次稽查均未發現噪音情形。
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