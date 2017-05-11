前瞻吵翻天 黃國昌：留在國會到底有何意義？

2017-05-11 21:40

〔即時新聞／綜合報導〕立法院6個委員會今聯席審查「前瞻基礎建設特別條例」草案，時代力量立委黃國昌則批評，浪費這麼多時間不知到底審查了什麼？並稱他將好好思考，留在國會到底有什麼意義？

立院今審查「前瞻基礎建設特別條例」草案，過程中朝野衝突不斷，國民黨立委更以撒麵粉等招式進行杯葛，最終11條條文僅審了6條，且都保留待協商。

黃國昌於會後表示，會議主席高志鵬宣稱審了6條條文，他無法理解從早到下午除了硬唸條文，「到底審查了什麼？討論了什麼？這算是負責任的國會嗎？」

據《中央社》報導，黃國昌也稱，接下來如何進退，會深自檢討、好好思考，「留在這個國會裡面到底還有什麼意義？」有媒體詢問他是否可能請辭，黃則回，人民期待立委及團隊兢兢業業準備監督行政權，但在每場質詢、法案審議中只看到台前相互叫罵，私下談笑風生，讓他怒批「你們到底把那個地方當成什麼樣的地方？」他也提到，他沒能耐扯下議事人員麥克風，要求不要過水式宣讀條文，也不能讓國民黨不要胡鬧、好好審議，「我很慚愧也很老實地講，我真的不知道能怎麼做」。