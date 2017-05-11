快訊PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光 一輩子一定要擁有一戶國美建築
前瞻吵翻天 黃國昌：留在國會到底有何意義？
2017-05-11 21:40
〔即時新聞／綜合報導〕立法院6個委員會今聯席審查「前瞻基礎建設特別條例」草案，時代力量立委黃國昌則批評，浪費這麼多時間不知到底審查了什麼？並稱他將好好思考，留在國會到底有什麼意義？
立院今審查「前瞻基礎建設特別條例」草案，過程中朝野衝突不斷，國民黨立委更以撒麵粉等招式進行杯葛，最終11條條文僅審了6條，且都保留待協商。
黃國昌於會後表示，會議主席高志鵬宣稱審了6條條文，他無法理解從早到下午除了硬唸條文，「到底審查了什麼？討論了什麼？這算是負責任的國會嗎？」
據《中央社》報導，黃國昌也稱，接下來如何進退，會深自檢討、好好思考，「留在這個國會裡面到底還有什麼意義？」有媒體詢問他是否可能請辭，黃則回，人民期待立委及團隊兢兢業業準備監督行政權，但在每場質詢、法案審議中只看到台前相互叫罵，私下談笑風生，讓他怒批「你們到底把那個地方當成什麼樣的地方？」他也提到，他沒能耐扯下議事人員麥克風，要求不要過水式宣讀條文，也不能讓國民黨不要胡鬧、好好審議，「我很慚愧也很老實地講，我真的不知道能怎麼做」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 前瞻 前瞻基礎建設 前瞻基礎建設特別條例草案 前瞻基礎建設計畫 前瞻計畫
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 乘客要求「幫我吹一下」 華航空服員竟豪爽答應
- 性侵假釋犯破壞電子腳鐐 從澎湖搭船竄逃嘉義
- ＷＨＡ》場外爭取發聲 衛福部長行程滿檔
- 李棟旭週週飛香港 有這麼愛嗎？
- 花蓮日出香榭大道 遲未完工市民叫苦
- 愛閱書坊虧損 恐吹熄燈號
- 幸福住宅不幸福？民眾憂繳不出自備款
- 痴纏正妹5年 狼闖閨房判監護2年
- MLB》選秀會前1個月 超新星投手突被踢出校隊
- 日職》陽岱鋼等人不在一軍 讀賣老長官說重話
- 中職》失誤遭嗆「去給車撞」 球員老婆怒回酸民
- MLB》洋基「2號」選在母親節退休 基特透露為了家人
- 青年事務局工作報告抄去年 混水摸魚被議員抓包
- 三總醫師詐保案 北檢起訴林俊杰等39人
- MLB》馬奎茲強投豪打 洛磯穩坐國聯西區龍頭
- 威力彩、今彩539 開獎囉！
- 職務再設計 助肌萎媽媽成功做保險
- 《自由廣場》終結「黑暗十年」
- NBA》林書豪談種族歧視：NCAA比NBA嚴重
- 跨越宗教籓籬 天主教徒校長率師生祭孔 祈求會考順利
- 農漁會選舉傳賄選、暴力 調查局清查掃蕩
- 中租-KY自結4月營收31.1億
- 台幣小貶0.8分 半個月新低
- 《自由廣場》力挺小英 催生反併吞法
- 台肥投資狂踩雷 立委疑有內情
- 分手後更開心 奧蘭多新片扮搞笑殺手
- 外籍人士想網路報稅 國稅局：有健保卡就可以
- 推動補教業實名制 議員說這職業也該納入
- 大客車職業駕駛人定期訓練 終於在台東開班
- 週末帶媽媽聽德國擊樂二重奏 台南文化局買一送一
- （影音）美國隊長為小孩念床邊故事 讓媽媽們也瘋狂
- 國中學歷跳升研究所 陳亞蘭成豬哥亮學妹？
- 爛醉吞魚刺拖3天 「腸穿孔」險喪命
- 台中崇光、追分國小整修愁錢 林佳龍允補助
- 辣媽主播躺113天 「回娘家」安慰同床媽咪
- 慶博物館日 台灣史前館13、14日免費參觀
- 下週汽油估降2角、柴油1角
- MLB》洋基2大巨星合體引轟動 主持人白目提問挨轟（影音）
- 公保地徵收順序 議員爭破頭
- 歐冠》伊斯科終結馬競反撲 皇馬連2年晉決賽 （影音）
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：前瞻吵翻天 黃國昌：留在國會到底有何意義？
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分