前瞻條例有進度 藍委抗議聲中審至第六條

立法院經濟委員會等6個委員會11日聯席審查「前瞻基礎建設特別條例，議事人員在吵雜聲中揮汗宣讀條文，民進黨立委除了包圍護航，立委呂孫綾更貼心拿出扇子為議事人員搧風。（記者朱沛雄攝）

2017-05-11 17:48

［記者陳鈺馥／台北報導］「前瞻基礎建設特別條例草案」今天在國民黨立委抗議聲中進行「實質」審查，全案共11條條文，議事人員宣讀至第六條條文後，召委高志鵬宣布條文保留及休息。

立法院藍綠黨團下午進行協商，國民黨團主張預算編列須砍成4500億元，民進黨團無法接受，雙方協商破局，會後國民黨首席副書記長林為洲怒批，民進黨想一字不改輾過去。

民進黨立委李俊俋指出，朝野協商時，前瞻條例草案第4條修正納入少子化、食品安全、青年就業、人才培育的基礎建設，這個大家都同意，但國民黨堅持要改成4500億元，民進黨當然無法接受。