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蔣萬安贈北市議員肉粽 柯文哲：把事情做好就好

2017-05-11  17:59

〔記者沈佩瑤／台北報導〕繼花蓮縣長傅崐萁快遞箭竹筍給全體北市議員後，國民黨籍立法委員蔣萬安今也宅配粽子到台北市議會，送給每一位議員，引發外界關注。市長柯文哲則笑稱，自己還是統一標準答案，就是每天把自己的事情做好，他說如果每個都要煩惱，日子就不要過了。

柯文哲今下午出席國際護師節活動後受訪，被問到對於蔣萬安送粽子的看法。柯說，答案還是統一標準答案，那就是每天做好自己的事情就好，每個都要煩惱那日子不要過了。

此外，市府近日不斷宣傳柯文哲上任後減債成績，試圖替市長加分。柯表示，這2年半還債數字是390億，市庫還有100多億，至於怎麼做到的？就是「該收的錢都收到，該花的錢不要亂花就好」，但他認為這樣成績還沒到極限。

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  • 柯文哲今下午出席國際護師節活動後受訪，被問到對於蔣萬安送粽子的看法。柯說，答案還是統一標準答案，那就是每天做好自己的事情就好。（記者方賓照攝）

    柯文哲今下午出席國際護師節活動後受訪，被問到對於蔣萬安送粽子的看法。柯說，答案還是統一標準答案，那就是每天做好自己的事情就好。（記者方賓照攝）

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