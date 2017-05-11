北門郵局案挨批護航 柯文哲：沒辦法讓每個人都滿意

2017-05-11 17:25

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市都委會今通過北門郵局案，未來將送內政部審議，但在委員會中有民眾質疑市府護航。對此，市長柯文哲表示，每一個開發案通常有文資派、開發派，坦言市府沒有辦法讓每個人都滿意，「可以做到每個人都可以忍受，這樣就覺得很了不起了。 」

根據市府規劃，北門郵局將公辦都更方式改造為「國家創新創意中心」，做為文創產業融資、智慧科技、創新生技三大產業最重要的基地。

此外，在今天的會議中，也通過「中正紀念堂周邊特定專用區高度管制細部計畫變更案」，未來信義路、愛國東路兩側建築高度放寬至65公尺，可再長高四層樓，形同「空間解嚴」。

柯今天下午出席國際護師節活動，被媒體問到上午都審結果。柯表示，會討論中正紀念堂限高這個議題，是周邊有些房屋想要都更，當初因為威權理由限制高度，如今要拿掉限制他相當同意，可是也不是無限制放寬，既然如此，他乾脆把中正紀念堂當作一個公園，在這原則下看旁邊限高多少。