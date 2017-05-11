批年改污名化 洪秀柱：讓犧牲奉獻的軍警消情何以堪

2017-05-11 17:19

［記者謝武雄／桃園報導］國民黨主席洪秀柱，今天到桃園市忠烈祠祭拜時有感而發的表示，忠烈祠祭拜的都是為國犧牲的軍警消人員，這些人把生命奉獻給國家，不求榮華富貴，只求退休後能有安定生活，如今政府以財政困難為由，除剝削他們的退休保險待遇，還污名化他們，讓他們情何以堪，國民黨在立法院雖然是少數，但絕對會捍衛他們的權益。

洪秀柱說，第一次到桃園忠烈祠，感覺很特別，且祭奉的是為台灣奉獻的兩百多位英靈，很多都是軍警消人員，幾次在救難、救災、救人、緝私、緝毒事件而犧牲的人，看到這些先賢、先烈，想到目前的現況，心理就很難過，因為這些朋友選擇這個行業時，基於理想、使命感，就已經把生命交給社會、國家，選擇這些行業不求榮華富貴，但也希望生活安定，更企盼退休後有安定的保障，這也是他們對政府信任，也是政府對他們的承諾。

洪秀柱表示，如今政府以國家財政困難為由，要把原來承諾的退休保險待遇給予剝削，並想出種種理由污名化他們，把國家財政敗壞的原因歸罪於他們，這對一輩子奉獻給國家的軍警消人員是情何以堪，政府應該要將心比心，不可以做這樣違反人道、違反承諾的事情，還要污名化人家。

洪秀柱說，政府不能滿口改革，卻說出不理由、沒有精算程序，這些人不是反改革，總要給一份尊重、清楚的說明，看到這樣的場景，令人難過、遺憾，對軍警消人員未來權益保障，立法院國民黨同仁雖然是少數，也會誓死保護他們權益，尤其是這樣的年金改革，只是製造對立、撕裂，也無法讓年輕一代未來年金不破產，我們不曉得政府怎麼想，會想盡辦法護衛軍警消的權益。