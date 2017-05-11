藍委立院亂撒麵粉 林俊憲：加入黑暗料理界？

民進黨立委林俊憲在臉書上傳一張KUSO合成圖，酸國民黨「是加入黑暗料理界了嗎？」。（圖擷自林俊憲臉書）

2017-05-11 18:21

〔即時新聞／綜合報導〕立法院經濟聯席委員會今日續審「前瞻基礎建設特別條例草案」，藍綠兩黨一早便在會場爆發激烈衝突，國民黨團總召廖國棟甚至拿出麵粉亂撒，多位民進黨立委中標，現場也粉塵四散，對此，民進黨立委林俊憲在臉書酸說，「國民黨是加入黑暗料理界了嗎？」。

為了「前瞻基礎建設特別條例草案」，藍綠黨團都發出甲級動員令，綠委在委員會部署重兵，以利會議順利召開；國民黨立委則在8點40分高呼口號進場抗議，齊聚主席台前對陣叫囂，隨後雙方爆發嚴重肢體衝突，混亂中，廖國棟拿出2包麵粉亂撒，多名民進黨立委中標，全身都沾滿麵粉，現場「白粉紛飛」。

林俊憲在臉書表示，一陣衝突之中，他與余宛如等多位委員，都遭到國民黨籍廖國棟委員的麵粉攻擊，莫名其妙遭到粉塵攻擊，「原來是中華一番廖師傅」。而再加上日前年金改革，立法院外架起拒馬、蛇籠，國民黨團準備小黃瓜、紅蘿蔔、豬肉片等食材掛在鋒利的拒馬上，林俊憲就酸說，「國民黨立院黨團是加入黑暗料理界了嗎？」。