為失言道歉 柯P：講了就要吞下去
2017-05-11 17:04
〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨在議會閉門會議中，脫口「被強暴比被誘姦便宜」，引發軒然大波，就連自己的幕僚、市府發言人劉奕霆今早再次針對此事回應時，也以「白目」形容市長行為。柯文哲下午受訪時「自省」表示，自己覺得很爛不要講就好了，下次他會注意，並對自己失言表示歉意。
據市府發言人劉奕霆還原現場指，當時柯是和某位議員討論後才說出。有媒體問柯會不會有「含淚吞下」的感覺，柯僅說「我講的、我講的」，不願多談。
柯文哲下午出席活動後受訪，被問到失言一事。柯坦承，此次失言連幕僚都不能認同，「今天發言人都已經說我很白目了，其實他本來是要說我很白痴」，柯也自我反省表示，太常失言了，會改進。
對於連勝文批評，柯言語惡毒，對家屬和女性造成的傷害無法彌補。柯贊同說，講出去的話如潑出去的水，錯了就錯了，下次就是自己覺得不對就不要講就好，他的缺點就是腦袋跟嘴巴的距離太短了。
由於昨是閉門會議，會議內容卻流出廣為人知，有媒體問柯，會不會覺得民進黨議員不夠意思？柯表示「講了就是你要吞下去」，既然覺得這個比喻不好就不要再講。
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