立院麵粉大戰！ 管碧玲解釋「出手」原因....

管碧玲在臉書上解釋，「出手」並非挑釁，而是為了搶下麵粉，避免更多人受到傷害。（圖擷取自「管碧玲（kuanbiling）」臉書頁）

2017-05-11 17:19

〔即時新聞／綜合報導〕今日立院審理前瞻條例，藍綠立委發生肢體衝突，藍營更拿出麵粉狂灑，民進黨籍立委管碧玲則在臉書上解釋她在混亂中「出手」的原因。

管碧玲PO文表示：「請理解，我不是挑釁，我必須出手，不搶下麵粉，已經有委員眼睛被灑到了，不能讓他們再製造危險。」

管碧玲稍早已在臉書上指出：「國民黨竟然灑麵粉，灑完一包，廖國棟又去拿來第二包，我憤力（奮力）搶下來。麵粉灑下去，傷到眼睛怎麼辦？」不料，還是有委員的眼睛遭潑灑麵粉。