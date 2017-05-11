中國未參加世大運團體賽 柯：不要問我

2017-05-11 16:51

〔記者沈佩瑤／台北報導〕2017年台北世大運春季代表團團長會議，今在台北香格里拉遠東飯店舉辦團體賽抽籤，9個團體項目，完全不見中國大陸身影；據了解，中國大陸這次參賽態度消極，只有報個人項目。台北市長柯文哲今迂迴表示，大家不希望太麻煩，並指中國隊將會在個人賽部分派出最好的選手，不過自己無法替中國隊回答。至於中國是不是擔心有暴力事件，柯秒回「你應該去問大陸，不要問我。」

市長柯文哲今出席國際護師節慶祝大會後，被問到世大運中國代表隊未參加團體賽項目一事。柯躊躇幾秒後語帶保留的說，大家也不希望太麻煩，有時候台灣民眾太熱情，讓他們（中國）自己考慮，他無法代表對方回答，但還是歡迎派隊參加，各種維安都會盡到最大保護。

現場媒體進一步追問，「市長您的說法並沒有對外解釋到原因？」柯則乾脆把球踢給中國代表隊，表示對方沒有給正式的理由，只能試著替他們回答，就是減少彼此的麻煩。

柯也話鋒一轉說，世大運還是有算國際積分，不來對中國選手不公平，年輕選手應該還是希望參加比賽累積積分。至於中國是否擔心有暴力事件，柯秒回「你應該去問大陸，不要問我。」