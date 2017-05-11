總統說「不必再大聲」府方還原說法
2017-05-11 16:40
〔記者鍾麗華／台北報導〕蔡英文總統今天上午接見「第24屆全國十大傑出愛心媽媽慈暉獎」，蔡總統提到，有人說，她執政後，為什麼街上那麼多人、聲音那麼大；總統強調，有事情就大聲講，但是，「我聽到了以後就不用再繼續那樣大聲了」。
不過，對於這段談話，總統府今天下午澄清，總統的意思很清楚，就是以今天談到長照為例，她鼓勵大家「大聲講」勇於表達意見，而作為政府就要把人民聲音聽進去，並開始解決人民的問題，這樣人民未來就可以不用大聲訴求。這也是為什麼她在談話中特別強調，政府各級機關必須要讓人民有一個非常通暢的管道可以表達意見。人民意見更容易被政府聽到並認真來解決，人民就不必每次都需要大聲講。
總統談話全文如下：
真的很謝謝理事長，你講了一個重點，通常政策是好的，但是到後來，為什麼感覺出來不是一件好事，就是執行跟細節的問題，長照2.0確實是我們社會非常需要的東西，也是政策上最優先的。但是我剛剛講的，不但是政府要努力，我們大家都要一起努力才做得成。那政府很多地方是看不到的，或感受不到的，那就需要大家共同組織起來，把政府看不到的地方，或者沒有注意到的地方拿出來，讓我們一樣一樣檢驗，讓整個執行的過程可以快速的解決障礙跟到位，所以今天和次長在這。
剛才提的，我覺得是有道理的事情，我們就應該。（停頓）但是不是你今天看到總統才講啊，你平常就應該講，那有人說我執政為什麼街上那麼多人、聲音那麼大，我的意思是說，你有事情就大聲講嘛，但是我聽到了以後，就不用再繼續再這樣大聲了。
但是我們的政府的各機關各層級，確實要讓要表達意見的人有一個非常通暢的管道，而且有專人去處理這些問題，因為這一個這麼龐大的計劃很容易會失敗在小細節上。這個是拜託衛福部來注意的。
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