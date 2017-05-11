前瞻大戰》超狂議事人員 唸條文快如饒舌

民進黨團立委組成人牆，讓議事人員宣讀條文。（記者鄭鴻達攝）

2017-05-11 16:45

〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院經濟委員會等6個委員會，今聯席審查「前瞻基礎建設特別條例，儘管國民黨團立委們竭力包圍主席台，試圖杯葛議事進行，但在民進黨籍立委們組成的人牆護衛下，議事人員以唸饒舌歌詞般的速度宣讀條文，讓在場者無不嘖嘖稱奇。

為處理前瞻條例，立法院議事今再度陷入空轉，許多個別委員會如社會福利及衛生環境委員會等，因多數立委集結於審查前瞻條例的會場，導致出席人數不足，無法順利審查法案。

在經過中午的中場休息後，藍、綠雙方再度集結人馬，讓推擠衝突持續。

民進黨團試圖繼續處理提案及宣讀條文，以求進入逐條討論程序；國民黨團則以散會動議提案、主張異議以抗衡；時代力量黨團委員們，則站在質詢台等待發言，不斷抗議要求尊重發言，但只能無奈地看著藍綠僵持不下。

在民進黨團立委組成之人牆護衛下，會議主席高志鵬裁示宣讀草案條文，議事人員以飛快的速度宣讀條文，媲美饒舌歌手，讓在場的媒體及與會者不禁嘖嘖稱奇。

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