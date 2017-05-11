失言道歉 柯P：自己也知道比喻很爛

2017-05-11 16:48

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨日在說明容積銀行代金政策時，脫口「這就是被強暴的比被誘姦的便宜」，這樣的言論再度引爆失言風波，遭到外界批評。柯文哲則在今日下午道歉，強調下次會注意。

柯P昨日赴台北市議會民進黨團便當會，說明容積銀行代金政策，過程中柯卻脫口說「哎呀！這就是被強暴的比被誘姦的便宜」，此番發言讓柯又被砲轟「失言」，就連發言人劉奕霆都說他「有點白目。」

柯文哲今日受訪時表示，其實發言人原本是想罵他「白癡」，坦言自己也知道這樣的比喻很爛，也意識到自己真的太常失言，因此向外界道歉，強調下次會再注意。但因為這段發言是在閉門會議過後被外流，是否會覺得有些冤枉？柯P認為，「講了就是要吞下去」，以後覺得很爛的比喻就不會再說出口。

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