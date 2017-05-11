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公投法遲未補正 呂秀蓮：真的很失望

2017-05-11  16:38

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前民進黨主席林義雄與他推動成立的「人民作主教育基金會」今天繞行民進黨，呼籲社會各界敦促民進黨盡速修正公投法。前副總統呂秀蓮今天下午加入繞行行列，她受訪指出，30多年來，有多少人為了爭取公投，犧牲奉獻，目前民進黨當權的年輕朋友，沒有在這條漫長的路上付出代價，但現在民進黨掌握國會，黨團也信誓旦旦說會優先處理公投法補正，不知道為什麼要拖到年底？

呂秀蓮說，感謝林義雄先生帶領，人民作主的志工們都很辛苦，但是現在享受權利的人，好像忘本了？她希望若今年沒辦法處理公投法，至少下會期要列為優先法案，不知道在逃避害怕什麼？真的很失望。「民主尚未成功，同胞繼續努力。」

被問到公投法的拖延是否跟中國、美方壓力有關？呂秀蓮說，她不想多做揣測，但身為國家領導人，本來就要抗拒任何無理的阻力，民進黨的核心價值就是要人民當家作主，「當家作主」不只是選總統，也要能夠行使創制、複決權。如果公投法繼續拖延，我們要宣布台灣民主尚未成功。

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  • 呂秀蓮（右1）下午加入繞行民進黨的行列。（記者蘇芳禾攝）

    呂秀蓮（右1）下午加入繞行民進黨的行列。（記者蘇芳禾攝）

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