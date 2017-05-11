| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
性侵假釋犯蕭國昌 北市萬華落網 PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光 一輩子一定要擁有一戶國美建築
 首頁 > 政治

反前瞻鬧場大喊「會議無效」 黃國昌怒飆藍委

2017-05-11  16:28

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為使「前瞻基礎建設特別條例草案」今日順利審理，立法院藍綠黨團下午進行協商，因雙方協商沒共識，召委高志鵬直接宣布開會，國民黨立委不滿大鬧高喊「會議無效」，發言遭到干擾的時代力量立委黃國昌當場怒批，「在那喊會議無效，有助開會嗎！」

國民黨立委不斷重複喊著「會議無效」，並提出散會動議要求優先處理，民進黨遂進行點名表決加以否決，會議在吵鬧聲中持續進行。

輪到時代力量黃國昌發言時，他要求退回大體討論，先請國發會主委陳添枝上台報告，由於發言不斷被國民黨立委打斷，他當場怒飆藍委。

國民黨立委陳超明大聲回說，「黃委員，我等你很久了，你怎麼現在才出現！」黃怒嗆「不要含血噴人，我早上就在這邊！」陳馬上以哭腔回，「可悲唷、可嘆唷！」

此外，議事人員宣讀條文時，國民黨立委則站在主席台前吹哨干擾，直呼「聽不見、聽不見」、「有異議、有異議！」堅決反對會議有效。

廣告
  • 時代力量立委黃國昌（中）因發言不斷被國民黨干擾，一度飆罵藍委。（記者陳鈺馥攝）

    時代力量立委黃國昌（中）因發言不斷被國民黨干擾，一度飆罵藍委。（記者陳鈺馥攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 前瞻條例 前瞻計畫 藍委 黃國昌
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧鹽味豬五花
熱炒✧金菇滑蛋牛
健康版味素輕鬆做！
食材過油有６重點！
轉寄

標題：反前瞻鬧場大喊「會議無效」 黃國昌怒飆藍委


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月11日‧星期四‧丁酉年四月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.