反前瞻鬧場大喊「會議無效」 黃國昌怒飆藍委
2017-05-11 16:28
〔記者陳鈺馥／台北報導〕為使「前瞻基礎建設特別條例草案」今日順利審理，立法院藍綠黨團下午進行協商，因雙方協商沒共識，召委高志鵬直接宣布開會，國民黨立委不滿大鬧高喊「會議無效」，發言遭到干擾的時代力量立委黃國昌當場怒批，「在那喊會議無效，有助開會嗎！」
國民黨立委不斷重複喊著「會議無效」，並提出散會動議要求優先處理，民進黨遂進行點名表決加以否決，會議在吵鬧聲中持續進行。
輪到時代力量黃國昌發言時，他要求退回大體討論，先請國發會主委陳添枝上台報告，由於發言不斷被國民黨立委打斷，他當場怒飆藍委。
國民黨立委陳超明大聲回說，「黃委員，我等你很久了，你怎麼現在才出現！」黃怒嗆「不要含血噴人，我早上就在這邊！」陳馬上以哭腔回，「可悲唷、可嘆唷！」
此外，議事人員宣讀條文時，國民黨立委則站在主席台前吹哨干擾，直呼「聽不見、聽不見」、「有異議、有異議！」堅決反對會議有效。
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