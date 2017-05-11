前主席禁食籲修公投法 聲明：民進黨敷衍推拖
2017-05-11 16:21
〔記者蘇芳禾／台北報導〕被稱為民進黨神主牌的前民進黨主席林義雄與他推動成立的人民作主教育基金會，今天下午結束禁食活動，活動聲明指出，一年多來，未見民進黨積極修公投法，反而處處給人有敷衍推託的感覺。呼籲社會各界共同敦促民進黨儘速修正公投法。前副總統呂秀蓮也加入繞行民進黨的行列。
這不是林義雄第一次槓上民進黨，在2014年的九合一選舉，林義雄也曾不滿民進黨與第三勢力的選區協調，痛批這種決策愚蠢到極點、「混帳」。
今天的活動中，林義雄未受訪，僅由志工在禁食活動後朗讀活動聲明。禁食活動在下午3時結束。
聲明指出，威權餘緒的國、親兩黨為遏止民主潮流的進展，透過當時主導的立法院，在2003年制定了現行的「公民投票法」，以超高門檻、超高投票率、禁止行政機關提案公投、設置審議委員會來限制人民的提案等規定，使公投法成為不可能，以至於該法14年來，從來沒有任何一個提案能通過公投。
聲明指出，2016年民進黨獲得立法院多數席次，社會各界均認為公投法的修正只不過是舉手之勞，應可迅速完成。不料，一年多來，未見民進黨積極修法，反而處處給人有敷衍推託的感覺。不得已的情況下，人民作主教育基金會於是發起禁食行動，以16天的時間在民進黨中央黨部前接力禁食，嚴正要求以民主為名的民進黨「落實民主，補正公投法」。
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