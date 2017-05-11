吳敦義聲明：尊重統、獨不同立場是基本公民素養

2017-05-11 15:47

〔記者施曉光／台北報導〕由於最近接受網路媒體專訪時表態「沒有必要」凸顯統一立場，指談統不切實際，還說如果要統的人，可以回到對岸去住，在藍營網路圈發酵，成為反對者的攻擊目標，國民黨主席候選人吳敦義今天下午特別在競選總部召開記者會正式聲明，尊重統、獨不同的立場，才是基本的公民素養，他個人堅絕反對台獨從未改變，人民要選擇居住在大陸或台灣，都是自由權力，都應受到尊重。

此外，由於黨內有人質疑他是「李登輝第二」，吳敦義也特別強調，自己當年在高雄市長任內就主張東沙主權，還聖火宣示釣魚台主權，「那位『李先生』主張釣魚台是日本的，同我路線、觀念南轅北轍」，而且在他當年擔任國民黨秘書長時，他還在2008年立委選舉中讓「李先生」原有13席立委的台聯黨全部歸零，如今怎麼會變成「李先生第二」？

吳敦義四月二十七日接受網路媒體專訪時曾被問及，未來國民黨應否繼續凸出國家統一的立場？當時他明確表態「沒有必要」，理由是談統不切實際，但獨也不可能，「唯有和平最好」，甚至還說如果要統的人，回到對岸去住就可以實現，「何必拖累二千三百萬同胞？」

吳敦義今日則正式聲明表示，中華民國是自由民主社會，言論自由是基本權利，有人主張統一，有人主張獨立，雖然統、獨意見不同，但不代表彼此是敵人，不必以霸凌的方式羞辱對待彼此，這才是基本的公民素養，居住自由也屬基本人權，大家可以選擇住在大陸或台灣，這都是自由權，應該受到尊重。

他並重申自己一貫的三個主張：一、國民黨絕對不改名﹔二、中華民國在兩岸的立場是「九二共識、一中各表」﹔三、堅絕反對台獨的立場始終堅定。也從未改變。

吳敦義接著說，網路上最近出現一些斷章取義的說法，好像他說過誰主張統一，就去大陸住，事實上並沒有這個事情。

吳敦義指出，過去他只是偶爾提到，十幾二十年前有一位朋友在大陸做生意，有一天回台在某個場合碰面，他告訴這位人士說，你主張統一是你的自由，但我們的立場是在「九二共識、一中各表」的基礎，以及在中華民國憲法架構下，兩岸維持不統、不獨、不武的現狀，現階段談統或獨，都不適合，他還多嘴向對方說了兩句，你主張統一，在福州、上海有生意，可以自由選擇居住在福州、上海，但在台灣現階段談統、獨都不合適，但他絕對沒有說過主張統一的人，就去大陸住，也從未有過這種主張。