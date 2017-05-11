| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
注意瞬間大雨、雷擊！新北基宜花4縣市大雨特報 PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光 一輩子一定要擁有一戶國美建築
 首頁 > 政治

爭取高鐵延伸屏東 綠營議員要蔡英文「君無戲言」

2017-05-11  15:29

〔記者侯承旭／屏東報導〕高鐵是否南延屏東目前正在評估，民進黨籍屏東縣議員許展維指出，2012年蔡英文競選總統時，宣示高鐵一定到屏東，如今擔任總統就要「君無戲言」。

交通部已編列1000萬元進行高鐵至屏東的路線評估，另行政院前瞻計畫編列800萬元進行高鐵至屏東的站址評估。

許展維今天質詢時播放2012年總統大選期間，蔡英文與現任立法院長蘇嘉全於屏東造勢晚會上，宣示高鐵一定會到屏東，當時台下群眾一陣歡呼。

許展維指出，蔡英文在2012年時就有高鐵延伸屏東的構思，為何當上總統後卻變得保守，改口「審慎評估」，最近蔡英文到基隆、新竹、台中等都宣布送上軌道建設的大禮，屏東的高鐵卻只有1800萬元評估費用。

許展維強調，高鐵到屏東就看政府有沒有心，總統應該「君無戲言」，要做就趕快做。

屏東縣長潘孟安也表示，交通部決策往往是從台北看台灣、從都市看農村，為了屏東人的交通平權，他會持續爭取高鐵南延，也靜待交通部的評估結果。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧鹽味豬五花
熱炒✧金菇滑蛋牛
健康版味素輕鬆做！
食材過油有６重點！
轉寄

標題：爭取高鐵延伸屏東 綠營議員要蔡英文「君無戲言」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月11日‧星期四‧丁酉年四月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.