爭取高鐵延伸屏東 綠營議員要蔡英文「君無戲言」

2017-05-11 15:29

〔記者侯承旭／屏東報導〕高鐵是否南延屏東目前正在評估，民進黨籍屏東縣議員許展維指出，2012年蔡英文競選總統時，宣示高鐵一定到屏東，如今擔任總統就要「君無戲言」。

交通部已編列1000萬元進行高鐵至屏東的路線評估，另行政院前瞻計畫編列800萬元進行高鐵至屏東的站址評估。

許展維今天質詢時播放2012年總統大選期間，蔡英文與現任立法院長蘇嘉全於屏東造勢晚會上，宣示高鐵一定會到屏東，當時台下群眾一陣歡呼。

許展維指出，蔡英文在2012年時就有高鐵延伸屏東的構思，為何當上總統後卻變得保守，改口「審慎評估」，最近蔡英文到基隆、新竹、台中等都宣布送上軌道建設的大禮，屏東的高鐵卻只有1800萬元評估費用。

許展維強調，高鐵到屏東就看政府有沒有心，總統應該「君無戲言」，要做就趕快做。

屏東縣長潘孟安也表示，交通部決策往往是從台北看台灣、從都市看農村，為了屏東人的交通平權，他會持續爭取高鐵南延，也靜待交通部的評估結果。