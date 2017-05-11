郝龍斌軌道建設說再挨批 劉世芳：嚴重霸凌民眾
2017-05-11 14:51
〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對國民黨主席候選人郝龍斌日前說，「中南部的軌道建設無意義！」立委劉世芳今天在臉書回擊說，「這種天龍人的思維，就是導致長期重北輕南、區域發展不均的元凶。」
劉世芳說，在國民黨眼裡，中南部人居然不配擁有軌道運輸，這種荒謬的思維及言論，顯示出國民黨和郝龍斌，根本不重視中南部的發展與建設，這席話，無疑是給中南部重重一擊！
劉世芳指出，國民黨禁不起被台灣民眾所唾棄，發表這種充滿歧視的言論，以向同溫層取暖。「放棄中南部，寧願做一個樂不思蜀的天龍黨。」
劉世芳批說，在郝龍斌眼裡，「你的捷運叫進步建設、別人的捷運叫債留子孫！」郝龍斌的言行舉止，根本就是嚴重霸凌全國民眾，請郝「高抬貴手、放過台灣吧」。
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