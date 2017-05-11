| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
注意瞬間大雨、雷擊！新北基宜花4縣市大雨特報 PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光 一輩子一定要擁有一戶國美建築
 首頁 > 政治

郝龍斌軌道建設說再挨批 劉世芳：嚴重霸凌民眾

2017-05-11  14:51

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對國民黨主席候選人郝龍斌日前說，「中南部的軌道建設無意義！」立委劉世芳今天在臉書回擊說，「這種天龍人的思維，就是導致長期重北輕南、區域發展不均的元凶。」

劉世芳說，在國民黨眼裡，中南部人居然不配擁有軌道運輸，這種荒謬的思維及言論，顯示出國民黨和郝龍斌，根本不重視中南部的發展與建設，這席話，無疑是給中南部重重一擊！

劉世芳指出，國民黨禁不起被台灣民眾所唾棄，發表這種充滿歧視的言論，以向同溫層取暖。「放棄中南部，寧願做一個樂不思蜀的天龍黨。」

劉世芳批說，在郝龍斌眼裡，「你的捷運叫進步建設、別人的捷運叫債留子孫！」郝龍斌的言行舉止，根本就是嚴重霸凌全國民眾，請郝「高抬貴手、放過台灣吧」。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧鹽味豬五花
熱炒✧金菇滑蛋牛
健康版味素輕鬆做！
食材過油有６重點！
轉寄

標題：郝龍斌軌道建設說再挨批 劉世芳：嚴重霸凌民眾


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月11日‧星期四‧丁酉年四月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.