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彰縣新聞處長 接任人選曝光！

2017-05-11  14:34

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣議會定期會明天開幕，縣府新聞處一直處在群龍無首的局面，頗遭外界詬病，近月都由傳播行銷科長張志昇同時代理副處長和處長，一人身兼3職，打破行政單位的局處室，同一時間可以沒有正職的處長和副處長，引發話題，而懸缺人選確定由前議會秘書長轉任縣府參議李俊德接任。

今天下午縣府發布派令，早上，李俊德代表縣長魏明谷出席彰化師範大學和越南國民經濟大學簽署MOU合件備忘錄，記者問他是接任新聞處長的熱門人選，當時他沒有正面回應卻笑笑說，希望今後可以跟媒體記者加強互動和溝通。

負責公關和媒體行銷，以及縣府施政成果包裝的新聞處室，向來被冠上縣長「化妝師」的稱號，明年縣長大選將屆，「化妝師」做得好不好，對選情也具影響力。

只是，一路從國會助理、選上議員到立委，到坐上縣長大座的魏明谷，相較民進黨籍翁金珠，以及國民黨籍的卓伯源和阮剛猛，他們任內跟媒體的互動、信賴度和溝通，魏明谷對媒體的重視度和誠信度，差他們一大截。

跟魏明谷在議會一起共事過、不願具名的資深議員指出，魏明谷在選戰中贏了多場硬戰，發現網軍（婉君）對他的幫忙，重視婉君勝過新聞電子和平面媒體，這可從同一時間竟然可讓新聞處沒有處長和副處長，而由1名8職等的科長兼任9職等和10職等以上的職務，凸顯魏明谷不重視媒體行銷的專業領域。

外界紛紛擾擾，之前被點名的接任人選也不少，為了破除外界質疑的聲音，縣府人事處長張正一表示，新聞處長將由縣府參議李俊德接任。

53歲的李俊德，縣府和議會都待過，行政經驗豐富，歷練縣府科員、股長、專員、彰化縣立文化中心主任、彰化縣文化局副局長、縣府計畫處處長、縣府參議，及縣議會主任和秘書長等職。

（2017-05-11 15:34更新）

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  • 新任新聞處長的縣府參議李俊德（左1），在人事令正式發佈之前，代表縣長魏明谷出席彰師大國際活動，已露出接任新職的端倪。（記者張聰秋攝）

    新任新聞處長的縣府參議李俊德（左1），在人事令正式發佈之前，代表縣長魏明谷出席彰師大國際活動，已露出接任新職的端倪。（記者張聰秋攝）

  • 即將接任新聞處長的縣府參議李俊德，今天出席彰師大和越南簽訂合作備忘錄的活動。（記者張聰秋攝）

    即將接任新聞處長的縣府參議李俊德，今天出席彰師大和越南簽訂合作備忘錄的活動。（記者張聰秋攝）

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相關關鍵字： 彰化縣議會 彰縣新聞處 彰縣新聞處長 李俊德
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