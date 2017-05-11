潘維剛諷蔡英文「通零皇后」 批兩岸關係統統歸零

2017-05-11 14:32

〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨主席候選人潘維剛，今天出席國民黨桃園市黨部舉辦的中壢區黨代表候選人政見發表會，她痛批民進黨上台不到1年，幾乎把台灣玩垮了，重創兩岸關係，並借用高人氣電視影集《通靈少女》片名，直指蔡英文總統可以稱為「通『零』皇后」，直接把兩岸關係、互信等統統歸零。

潘維剛說，「九二共識」這4個字有這麼難嗎？她認為唯有兩岸和平，才是台灣最大的利益，兩岸動盪就是台灣最大的威脅，民進黨政府 一意孤行，蔡英文說 要維持現狀，實際上是改變現狀，國民黨當年的努力 在這不到1年就全部歸零。

潘維剛提到自己是桃園媳婦，17歲入黨，黨齡也超過40年，擔任過台北市議員與6屆立委，當選13全黨代表，是最年輕中央委員，也擔任過中常委，感謝國民黨的栽培。

潘維剛表示，國民黨痛失政權後，然而民進黨政府不但毀憲亂政、治國無方，對國民黨進行清算鬥，在此危殆困局，她願意率全黨維新改革，「找回青天白日，打倒綠色恐怖」。

潘維剛還說，自己是6組候選人中唯一的母親，所謂「為母則強」，自認可以溫柔堅毅，能文能武，最後她也分送給大家深藍色的「正能量」手環，呼籲拿到潘維剛的正能量手環，要讓國民黨發光發熱、讓婦女愈來愈漂亮。