談前瞻計畫 郝龍斌：對民進黨有意義

中國國民黨主席候選人郝龍斌（右二）參加龍潭區退伍軍人協會會員大會。（記者周敏鴻攝）

2017-05-11 14:38

〔記者周敏鴻／桃園報導〕中國國民黨主席候選人郝龍斌中午前往桃園市龍潭區，頒獎給龍潭區退伍軍人協會表揚的模範母親，他強調，前瞻計畫不是沒有意義，「是對人民沒有意義」，對於民進黨、沿線開發的土地商或財團而言，是有意義的。

郝龍斌前往王朝餐廳參加龍潭區退伍軍人協會會員大會，頒獎給獲獎的模範母親，他說，國民黨是他「政治上的母親」，他跟大家一樣，都很擔心國民黨的未來，希望國民黨同志能向所有的模範母親學習，團結一致，國民黨就會有希望。

「過去人家說，國民黨不倒、台灣不會好，但國民黨失去執政權，台灣有變好嗎？」郝龍斌說，民進黨執政，兩岸關係聯美聯日抗中無效，推動一例一休，如今又要強推對民進黨、沿線開發的土地商、財團有意義前瞻計畫，都讓人民反感。

郝龍斌強調，國民黨一定要改革，才會有希望、才會強，才能制衡民進黨，改善台灣的現況。