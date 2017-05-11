| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光 一輩子一定要擁有一戶國美建築 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
 首頁 > 政治

政院百億反毒 林全：要重罰販毒者

行政院長林全召開反毒決心與政策記者會，會中林全報告政府反毒政策。（記者王藝菘攝）

2017-05-11  13:28

〔記者李欣芳／台北報導〕鑑於國內毒品泛濫，行政院長林全今天宣示政府推動反毒的決心，他召開記者會表示，政府每年反毒經費約12億元，明年起將倍增，平均每年25億，預計以4年為期，投注100億元經費強力反毒，「反毒經費無上限，該花的沒有限額！」，政府並將對販毒者透過修法重罰。

林全表明，未來販毒給未成年人或懷孕婦女，將透過修法，加重其刑責二分之一。

林全在3月間就指示法務部擬定反毒行動網領。法務部、衛福部與教育部今天在院會中報告「新世代反毒策略」，會後林全親自說明「新世代反毒策略」，強調毒品防制攸關社會安全與國家發展，是一場需要中央與地方、政府與民間齊心協力，全力出擊的關鍵戰役。

媒體詢問司法國是會議有人提出毒品除罪化，行政院態度為何？林全表示，第一線販毒、製毒的人不可能除罪化，除罪化應該指的是吸毒人。政府的做法是希望分類，吸毒者要戒護，更重要是治療，不只是認為他是犯罪人，也是一種當病人一樣治療，只要吸毒者願意治療，一定給他機會讓他治療，縱然有判刑，但可以用緩刑的方法，若治療失敗，還說要接受有關刑責。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

廣告
  • 行政院長林全（左二）召開反毒決心與政策記者會，會中內政部長葉俊榮（左一）、行政院發言人徐國勇（右二）、法務部長邱太三（右一）等部會首長共同與會。（記者王藝菘攝）

    行政院長林全（左二）召開反毒決心與政策記者會，會中內政部長葉俊榮（左一）、行政院發言人徐國勇（右二）、法務部長邱太三（右一）等部會首長共同與會。（記者王藝菘攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 反毒 林全 毒品 販毒
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧鹽味豬五花
熱炒✧金菇滑蛋牛
健康版味素輕鬆做！
食材過油有６重點！
轉寄

標題：政院百億反毒 林全：要重罰販毒者


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月11日‧星期四‧丁酉年四月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.