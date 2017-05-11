政院百億反毒 林全：要重罰販毒者

行政院長林全召開反毒決心與政策記者會，會中林全報告政府反毒政策。（記者王藝菘攝）

2017-05-11 13:28

〔記者李欣芳／台北報導〕鑑於國內毒品泛濫，行政院長林全今天宣示政府推動反毒的決心，他召開記者會表示，政府每年反毒經費約12億元，明年起將倍增，平均每年25億，預計以4年為期，投注100億元經費強力反毒，「反毒經費無上限，該花的沒有限額！」，政府並將對販毒者透過修法重罰。

林全表明，未來販毒給未成年人或懷孕婦女，將透過修法，加重其刑責二分之一。

林全在3月間就指示法務部擬定反毒行動網領。法務部、衛福部與教育部今天在院會中報告「新世代反毒策略」，會後林全親自說明「新世代反毒策略」，強調毒品防制攸關社會安全與國家發展，是一場需要中央與地方、政府與民間齊心協力，全力出擊的關鍵戰役。

媒體詢問司法國是會議有人提出毒品除罪化，行政院態度為何？林全表示，第一線販毒、製毒的人不可能除罪化，除罪化應該指的是吸毒人。政府的做法是希望分類，吸毒者要戒護，更重要是治療，不只是認為他是犯罪人，也是一種當病人一樣治療，只要吸毒者願意治療，一定給他機會讓他治療，縱然有判刑，但可以用緩刑的方法，若治療失敗，還說要接受有關刑責。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆