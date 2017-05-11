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屋主切結要自拆 宜縣同意違規農舍延拆

2017-05-11  13:21

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府將針對縣內違規農舍開鍘，打算1個月內拆除礁溪鄉、五結鄉與員山鄉等地3棟重大違規農舍，貫徹農地農用原則；但原本預計於15日拆除的礁溪鄉違規農舍，因屋主簽下切結書將自拆，縣府將拆除日期延後至6月1日，議員憂心，縣府守護農地農用的政策恐又淪為口號。

宜蘭縣政府今年2月宣布取消違規農舍房屋稅加價後，被抨擊農舍政策轉彎，宜蘭縣代理縣長吳澤成解釋，農舍違規應依照既有法規開罰與拆除，經過清查，鎖定3起重大違規案件，要在1個月內拆除，但現在第一間將拆除的農舍，卻因為地主願意自拆，拆除日期被延後。

縣議員薛誠意憂心，縣府因為地主願意自拆農舍，而將拆除日期延後，會不會沒有原則性，現在外界都在看，如果6月1日那間農舍未拆除，縣政府維護農地農用的政策立場，將再次淪為口號!

「絕對不是讓屋主有執行拖延戰術的機會！」吳澤成說，屋主能夠自行拆除，當然樂觀其成，這樣也能夠節省縣府人力，基於給予屋主一些拆除準備時間，所以才會同意將期限延後，但縣府只會給予一次機會，屆時如屋主未拆，公權力絕對會介入，絕不會影響到縣府維護農地農用的政策立場。

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  • 宜蘭縣政府將在1個月內拆除3間重大違規農舍，但現在第一間位在礁溪將拆除的違規農舍，卻因為地主願意自拆，拆除日期被延後。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭縣政府將在1個月內拆除3間重大違規農舍，但現在第一間位在礁溪將拆除的違規農舍，卻因為地主願意自拆，拆除日期被延後。（宜蘭縣政府提供）

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