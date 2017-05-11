街頭抗議多 蔡英文：我聽到後就不必再大聲
2017-05-11 13:18
蔡英文總統今天接見「第24屆全國十大傑出愛心媽媽慈暉獎」，蔡總統提到，有人說，她執政後，為什麼街上那麼多人、聲音那麼大；總統強調，有事情就大聲講，但是，「我聽到了以後就不用再繼續那樣大聲了」。 （總統府提供）
〔記者鍾麗華／台北報導〕蔡英文總統今天接見「第24屆全國十大傑出愛心媽媽慈暉獎」，蔡總統提到，有人說，她執政後，為什麼街上那麼多人、聲音那麼大；總統強調，有事情就大聲講，但是，「我聽到了以後就不用再繼續那樣大聲了」。
與會者提到，長照或其他政策要成功，必須讓廣大的、資源不多的人，可以快速解決問題，有時候聽政府宣示，民眾都覺得很高興，但裡面的內容都沒有了，或細節沒落實，做起來無法達到原來的目的。
蔡總統說，「常常政策是好的，但是到後來，為什麼感覺不是一件好事情，就是執行與細節的問題」。
蔡英文指出，長照確實是社會非常需要，也是政策上最優先的，但是，不只是政府，大家都要一起努力，才做得成；政府很多地方是看不到或感受不到的，需要大家共同組織起來，把政府看不到的地方，或者沒注意到的地方，把它拿出來，一一檢驗，讓執行過程可以快速解決障礙與到位。
蔡總統強調，政府各機關、各層級，確實要讓要表達意見的人，有一個非常通暢的管道，而且有專人去處理這些問題，因為這麼龐大的計畫，很容易會失敗在小細節上。
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