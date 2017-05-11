前瞻預算分4期編列 政院：會加強論述繼續溝通
2017-05-11 13:21
〔記者李欣芳／台北報導〕行政院所提前瞻基礎建設計畫在立法院引發高度爭論，面對時代力量黨團要求行政院，將送出的前瞻基建特別預算編列方式改為4年為1期，分2期編列，行政院發言人徐國勇今天表示，行政院的8年特別預算，將分4期編列，第1期先送106年下半年到107年的特別預算。
行政院估計，立院審查行政院前瞻基建特別條例若順利，則預定下個月就會把特別預算送到立法院，也就是下個月先送第1期的特別預算。
由於行政院所提前瞻基礎建設計畫始終遭國民黨團強力杯葛，引發高度爭論，總統蔡英文昨天在民進黨中常會下達動員令，要執政團隊所有成員共同展現推動的決心，行政院長林全今天上午雖出面召開政府反毒新策略的記者會，但並未主動回應近來有關前瞻計畫的爭議。
徐國勇表示，林全先前召開記者會向外界說明政院將提前瞻基建特別預算時，就已表明預算將分4期編列，政院對預算編列的方式並沒有要調整之意。
徐國勇並指出，蔡英文是希望行政院加強論述，政院也會就前瞻計畫繼續溝通。
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