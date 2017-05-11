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藍委喊前瞻預算要縮減 徐國勇：說出哪些建設不要

2017-05-11  12:34

〔即時新聞／綜合報導〕立法院經濟等6委員會今日再度聯席審查「前瞻基礎建設特別條例草案」，藍綠為此再度爆發激烈衝突。行政院發言人徐國勇表示，國民黨團喊前瞻條例的年限和預算都要縮減，自然會有項目遭到刪除，既然如此，「請藍委說出哪項建設不要」。

徐國勇表示，雖然立院在今日仍因前瞻計畫爆發衝突，但審查仍有些許進展。他還提到，總統蔡英文希望行政院加強溝通論述，就條例中的建設項目與地方首長、立委做更緊密的溝通。

徐國勇指出，國民黨團主張前瞻應從8年8800億縮減為4年5000億，但這樣的決定勢必會有項目遭到取消，因此他再次呼籲，「國民黨應該說出哪個建設不要，才能檢討。」他強調，這並非威脅立委，而是要透過檢討才能知道如何改進。

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  • 立法院今日再因「前瞻基礎建設特別條例草案」爆發激烈衝突。（記者廖振輝攝）

    立法院今日再因「前瞻基礎建設特別條例草案」爆發激烈衝突。（記者廖振輝攝）

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相關關鍵字： 前瞻 前瞻基礎建設特別條例草案 徐國勇 立法院 行政院
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