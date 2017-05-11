宜督盟點名未出席議員 宜議長陳文昌批不食人間煙火

2017-05-11 12:06

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜督盟公布議員出缺席引爭議，議長陳文昌表示，宜督盟要求沒有質詢到的議員也要待在議會，是沒有意義的，簡直不食人間煙火。宜督盟表示，有簽到就有領額外出席費用，不應虛領浪費公帑。

「要議員沒質詢時在議會從早坐到晚，沒有意義。」議長陳文昌表示，宜蘭縣公民監督聯盟要求議員沒有輪到質詢時，也要待在議會，這實在強人所難，因為議員的工作除了監督縣政，還有其他服務工作，要深入基層了解民意，上台質詢前也需要花時間研究議題，因此這樣的要求非常不合理又不食人間煙火，站在議長的立場，要求宜督盟不要做沒有意義的事情。

陳文昌說，宜蘭縣議會一直是全台灣最認真的模範議會，有些議會還不像我們有單位質詢，有的是分成小組質詢，有的是只有縣政總質詢，宜蘭縣議會開議的時候，有時從早上九點開到晚上八點，大家都非常認真。

宜督盟表示，由於宜蘭縣議會對議員評鑑辦法有許多意見，今年取消議員評鑑，改透過問政表現、觀察報告展現，包含出缺席、質詢次數、公共性議題質詢影片彙整及公布、公布助理名單、公布基層建設經費，並依每年上、下半年兩階段各彙整成觀察報告，上網公告提供縣民參考。

宜督盟指出，宜督盟從今年5月2日宜蘭縣議會第18屆第5次定期大會開議當天開始，宜督盟志工全天到議場旁聽，每小時拍照確認議員出席狀況，發現有很多位議員簽到後即不在議場中，宜督盟秉持客觀事實呈現，提供選民了解自己選區議員出席狀況，至於議員為何整天不在議場，就留待議員自己向選民說明交代，宜督所做的就是透過觀察實錄，提供宜蘭公民參考了解議員表現。

宜督盟理事長游建峰表示，既然簽到了，就有義務要在議會，不然就不要簽到就好，簽到一天就可以額外領取出席費，包含出席費、交通費、膳雜費每天2450元，全年按時到議會簽到就可領取約15萬元，開會期間因其他公務不克出席議會，應據實依請假手續辦理，不應專程至議會簽到卻不出席，虛領議會補助浪費公帑。

游建峰指出，議員沒有輪到發言時，應該也要聽看看別人質詢什麼，才不會一直問重複的問題，相關單位又要重複回答，有聽過別人的說法，也才能繼續深入追問，質詢起來更有力道，找到問題點與解決的方式。