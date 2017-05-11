中國阻我WHA 林全嚴重不滿批不負責任

2017-05-11 12:13

〔記者李欣芳／台北報導〕世界衛生大會（WHA）網路報名已截止，台灣並未收到邀請函，行政院長林全今天表示，有關中國大陸阻撓我國參加WHA，表達嚴重的不滿和遺憾，林全說，這幾年全球化趨勢和大眾運輸的便利，已經明顯看出疾病的傳播無遠弗屆，如果防疫無法跨越國界，甚至防疫受到政治利益的干擾，無論對國民或對世界其他地區人民而言，都是不負責任的。

林全在行政院院會指出，台灣做為地球村的一員，從過去到現在，一直都對促進健康和新興傳染病的研究和防疫工作不遺餘力，為了守護全球每一個人的健康，也做出相當多的貢獻。因此，台灣能不能參加世界衛生大會，不僅攸關我全體國人的健康權益，而且是全世界衛生和防疫體系不可或缺的一環。

林全說，如果以任何理由對台灣參與國際衛生組織相關活動進行打壓，將台灣人的健康權益排除在外，不僅對台灣人民不公，同時也將對國際社會的衛生安全和防疫造成負面影響。

他並嚴正呼籲中國大陸當局，不要把健康維護和政治混為一談，更不應該漠視台灣人民的感情和尊嚴，使兩岸之間得來不易的良性互動和善意，造成不可回復的巨大傷害。